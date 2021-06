Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, 09 iunie 2021, TAROM are un nou director general , in persoana domnului Catalin Radu Prunariu. Acesta este fiul cosmonautului Dumitru Prunariu. Schimbarea conducerii companiei vine in contextul in care, incepand cu anul 2020, industria aeronautica a intrat in cea mai acuta criza…

- Doi politisti de origine romana din Regatul Unit au fost amendati cu cate 2.000 de lire sterline dupa ce au facut o calatorie in Romania. Cei doi sunt acum judecati de Tribunalul din Westminster.

- Miercuri, in regiunile estice si sud-estice, precum si in zonele de munte, vremea va fi rece si in general inchisa, cu ploi in general moderate cantitativ (15…20 l/mp). In restul tarii, temperaturile vor fi in crestere usoara, cerul va fi temporar noros si, mai ales pe parcursul zilei, pe arii restranse…

- Luni, 17 mai, a avut loc saptamanala conferința de presa a PSD Argeș, la care au participat deputații Nicolae Georgescu și Nicolae Pavelescu, respectiv primarul comunei Albota, Ion Dumitru, președinte al Asociației Comunelor din Romania, Filiala Argeș. In intervenția sa, deputatul Nicolae Georgescu…

- Utilizatorii Spotify pot sa asculte melodiile direct din Facebook, cu ajutorul unui miniplayer integrat în aplicația de social media; China a dezvaluit cum se va numi primul sau rover marțian; Ford face primul pas catre dezvoltarea propriilor baterii pentru mașinile sale electrice; Microsoft ”calca”…

- ​Poate parea evident, dar cineva a constatat asta printr-un sondaj: salariul competitiv ramâne principalul factor prin care firmele care opereaza în România reușesc sa-și atraga forța de munca de care au nevoie. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Cel mai mare magazin online din România, eMag, are un nou director (CEO - chief executive officer), a anunțat, luni, compania, într-un comunicat remis StartupCafe.ro. eMAG intra într-o noua etapa de dezvoltare cu investiții de peste 3,2 miliarde de lei în urmatorii 3 ani pentru…

- ​Aplicația de mesagerie Telegram, folosita inclusiv în România, a primit marți o finanțare de 150 de milioane de dolari de la doua fonduri de investiții din Emiratele Arabe Unite. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...