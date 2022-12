Analiză sociologică: Poziția rușilor de rând față de războiul împotriva Ucrainei Toate tipurile de scenarii cu privire la evoluția razboiului din Ucraina iau in calcul atitudinea populației din Federația Rusa pentru ofensiva militara. Acest indicator poate oferi semnale despre capacitatea maxima de mobilizare militara, despre modul in care vor fi acceptate pierderile de pe front (oameni decedați și raniți) sau despre rezistența la scaderea nivelului de […] The post Analiza sociologica: Poziția rușilor de rand fața de razboiul impotriva Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

