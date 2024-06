Campanie cu împușcături. Un bărbat care împărțea pliante electorale, împușcat de rivalul politic Un barbat de 45 de ani a fost impuscat cu o arma de de tip air-soft, la Buftea, in timpul unor activitati electorale. Agresorul, in varsta de 29 de ani, a fost cautat de politisti, fiind identificat si dus la audieri, informeaza News.ro. Omul a fost ranit la picior, iar suspectul s-a facut imediat nevazut, […] The post Campanie cu impușcaturi. Un barbat care imparțea pliante electorale, impușcat de rivalul politic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc, joi seara, pe o strada din Buftea, județul Ilfov, dupa ce barbatul de 45 de ani care era in timpul unor activitați electorale a fost impușcat cu o arma de de tip air-soft de un tanar de 29 de ani. Agresorul a fost identificat și dus la audieri, informeaza News.ro.„Polițiștii au…

- Echipa de campanie a Dianei Șoșoaca a postat joi pe rețelele de socializare un clip video in care senatoarea folosește o motocicleta a Poliției Romane. Oficialii IGPR au dispus o ancheta interna pentru a stabili condițiile in care un ofițer de poliție i-a permis senatoarei sa-i foloseasca vehiculul. …

- Un barbat de 46 de ani a fost batut crunt cu bate marți seara, pe Bulevardul Constructorilor din București, langa Parcul Crangași, de doi tineri cu varste de 16 și 20 de ani. Victima a decedat dupa cateva zeci de minute de resuscitari, iar agresorii au fost prinși. Tragedia a avut loc in fața uneia…

- Bucurestenii au de ales, in 9 iunie, intre „fapte concrete si experimente ratate”, intre „primarul oamenilor si primarul impotriva oamenilor”, afirma candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea. Firea a facut o comparatie intre ce a realizat ea pe vremea cand a ocupat fotoliul de primar si…

- Legea stabilește praguri maxime de cheltuieli in campaniile electorale, prin raportarea la salariul minim brut, și se dovedește foarte generoasa cu o anumita categorie de candidați. Campania pentru scrutinele europarlamentar și local incepe in data de 10 mai pe televiziuni și radiouri și se incheie…

- Un barbat din București a fost rapit, in plina zi, din parcarea subterana a complexului rezidențial in care locuiește, in Sectorul 1. Incidentul a fost anunțat la 112 de paznicul complexului. Polițiștii l-au gasit pe barbat in scurt timp, lovit și abandonat pe o strada aflata la cațiva kilometri distanța.…

- Cinci persoane au fost transportate la spital in urma unui atac cu sabie care a avut loc marți in estul Londrei. Poliția a precizat ca incidentul nu pare sa fie unul terorist, scriu BBC și The Guardian. Un barbat in varsta de 36 de ani a fost arestat la Hainault, in estul Londrei, dupa ce […] The post…

- Parlamentarii din comisiii cer sa lucreze online, pentru a sta in teritoriu, unde sunt implicați in campaniile electorale. Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat marti ca este foarte posibil ca, pe masura ce campania electorala se apropie, anumite sedinte de plen sa…