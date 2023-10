Analiză Reuters: Escaladarea conflictului cu palestinienii este pe cale să deraieze o redresare fragilă în sectorul tehnologic Israelul, una dintre cele mai inovatoare economii high-tech din lume, se bazeaza pe sector pentru 14% din forta de munca si aproape o cincime din productia sa economica totala. A trecut peste zeci de ani de tulburari si, in cele din urma, se asteapta ca investitiile sa revina odata ce conflictul se va termina si strangerea de fonduri la nivel global se va recupera, au adaugat ei. ”Investitiile in strainatate vor incetini in urmatoarele doua saptamani si luni, mai ales in masura in care exista inca ostilitati”, a declarat Jon Medved, directorul executiv al OurCrowd, una dintre cele mai mari firme… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

