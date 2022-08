Stiri pe aceeasi tema

- Preturile gazelor si, implicit, ale electricitatii vor atinge in aceasta iarna valori nemaiintalnite si foarte multi consumatori industriali vor falimenta, se arata intr-o analiza a Asociatiei Energia Inteligenta, potrivit Agerpres.

- Cresterea cu 60% a pretului gazelor naturale la iarna nu este cel mai pesimist scenariu posibil, avertizeaza Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, dupa ce gigantul Gazprom a anuntat, marti, ca preturile europene la gaze ar putea creste iarna aceasta cu 60%, la peste 4.000 dolari…

- Pretul gazelor naturale a atins ieri, un nou prag record pe bursa din Olanda, 251 euro/MWh, desi in Europa temperatura medie a aerului este de 25 grade Celsius. Preturile gazelor si implicit ale electricitatii vor atinge in aceasta iarna, valori nemaiintalnite, asa cum aratam intr-un material publicat…

- Razboiul din Ucraina cu sanctiuni privind importurile de gaze naturale si petrol din Rusia, dar si cresterea continua a inflatiei ii face pe romani sa isi faca griji cu privire la asigurarea incalzirii din aceasta iarna, desi mai este mult timp pana atunci, iar pretul la energie este plafonat de…

