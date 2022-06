ANALIZĂ: Preţul Bitcoin a scăzut cu până la 85% în timpul recesiunilor şi ar putea ajunge la 10.000 dolari ”Monedele digitale s-au aflat intr-o tendinta descendenta din noiembrie 2021, dar ultimele saptamani au fost deosebit de dificile pentru activele virtuale. Pesimismul persista nu numai in randul investitorilor axati pe piata monedelor digitale, ci si in randul celor orientati pe indicii bursieri, indici care, in ultimele sase luni, au avut una dintre cele mai slabe evolutii din istoria pietei de valori”, arata analiza. Datele ingrijoratoare de vineri din economia SUA, combinate cu sentimentul deja afectat al pietei, au provocat o scadere ampla a indicilor, fapt care a pus presiune si asupra monedelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul Bitcoin a scazut cu pana la 85- in timpul recesiunilor, iar acest lucru ar putea insemna o scadere a pretului in apropiere de 10.000 dolari, arata o analiza a casei de brokeraj XTB Polonia. Potrivit acesteia, sentimentul investitorilor si inflatia crescuta din SUA – printre cauzele scaderilor…

- Monedele digitale s-au aflat intr-o tendința descendenta din noiembrie 2021, dar ultimele saptamani au fost deosebit de dificile pentru activele virtuale. Pesimismul persista nu numai in randul investitorilor axați pe piața monedelor digitale, ci și in randul celor orientați pe indicii bursieri, indici…

- Autoritațile de reglementare sunt ingrijorate de faptul ca un declin al monedelor digitale ar putea infecta piețele tradiționale. Banca Centrala Europeana tocmai a prezentat scenariul de coșmar care a determinat autoritațile de reglementare financiara sa urmareasca cu ingrijorare evoluțiile (adica prabușirea…

- Pretul bitcoin a scazut joi dimineata pana la 25.401,29 dolari, conform Coin Metrics. Este prima data cand criptomoneda a coborat sub nivelul de 27.000 de dolari din 26 decembrie 2020. Ulterior, Bitcoin si-a redus pierderile fiind tranzactionata la 29.413,08 dolari pe unitate, in scadere cu 0,1%. Ether,…

- Cash-ul din economie a continuat ascensiunea si a ajuns in luna februarie aproape de 100 mld. lei, un nou maxim istoric, dupa o crestere cu 9,3% fata de valoarea din februarie 2021, dupa cum reiese din datele centralizate de Banca Nationala. In termeni nominali, aproximativ 8,5 mld. lei au intrat in…

- Recuperarea economica va incetini substanțial in 2022, creșterea PIB-ului fiind estimata la sub 2% in acest an, pe masura ce inflația erodeaza veniturile reale, politica monetara se va inaspri și problemele lanțului de aprovizionare s-ar putea dezvolta in continuare, arata o analiza a economiștilor…

- Primaria Orasului Baia Sprie,ASSOC și Liceul Tehnologic de Transport Auto, organizeaza in Baia Sprie, respectiv Tauții de Sus cursuri GRATUITE de inițiere – ”Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de invațare și cunoaștere” in cadrul proiectului “Dezvoltarea comunitații…

- Datele platformei de recrutare OLX, colectate pentru perioada ianuarie 2021 - februarie 2022, arata ca timpul mediu de acoperire a locurilor de munca disponibile pe OLX a scazut semnificativ in ultimul an, iar angajatorii au gasit mult mai repede in 2022 oamenii potriviți pentru a-și completa organigramele,…