Analiză: Patru din zece români își gestionează banii bazându-se pe memorie și instinct Aproape doua treimi (64%) dintre romani considera plata datoriilor ca fiind cea mai mare sursa de stres, iar patru din zece (40%) persoane isi gestioneaza banii zilnic bazandu-se pe memorie si pe instinct, arata o analiza publicata de ING Bank, cu ocazia Global Money Week. Din datele centralizate reiese faptul ca, pentru a se proteja, 43% dintre respondenti au declarat ca isi administreaza mai atent cheltuielile de la inceputul pandemiei, iar 45% incearca sa economiseasca mai mult pentru a avea o plasa de siguranta pe viitor. Putin peste o treime dintre romani (37%) afirma ca au pus deoparte un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

