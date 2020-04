Stiri pe aceeasi tema

- ​Criza economica generata de pandemia COVID-19 ar putea cauza intrarea în faliment a circa 150.000 de firme din România în urmatorul an, potrivit analizei unei firme de consultanta. Estimarea se bazeaza pe datele ce arata evoluția firmelor active pe piața locala, în perioada…

- In sens metaforic, criza ne arata, din cand in cand, cel mai adesea impotriva voinței noastre, ca viața este periculoasa, dar și ca viața are prioritate. Și chiar daca nu ne place deloc confruntarea cu ea, pentru ca ne forțeaza dintr-o data, așa cum se intampla și acum, schimbarea radicala a status-quo-ului,…

- Ludovic Orban, anunț despre pensii in direct la Romania TV. "Suntem intr-o analiza, am solicitat INS sa prezinte o analiza pe luna martie privitor la impactul epidemiei asupra economiei. De asemenea comisia de strategie si prognoza lucreaza pentru a fundamenta prognoza. Ne pregatim de o rectificare…

- In contextul crizei COVID-19, compania Euler Hermes estimeaza ca afacerile companiilor din zona euro ar putea inregistra scaderi intre 15% și 25% an/an la momentul de varf al crizei de la sfarșit de martie. ...

- Analiștii Erste Bank prognozeaza ca economia romaneasca se va contracta cu 4,7% anul acesta, pe fondul crizei COVID-19, dar va reveni pe creștere in 2021 Analistii de la Erste Bank prognozeaza o contractie economica de 4,7% in acest an in Romania, pe fondul crizei COVID-19, urmata de o revenire pe crestere…

- Este oficial. OUG pentru ajutorarea firmelor din Romania pe perioada crizei generate de COVID 19 a fost elaborata. Guvernul va acorda garantii de stat pentru finantarea firmelor in limita a 10 milioane de lei per beneficiar, arata proiectul de OUG pentru sustinerea economiei, conform Mediafax.Citește…

- Apel al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș catre mediul de afaceri, pe fondul crizei temutului virus Pentru ca asistam și suntem expuși, in aceasta perioada, la o situație de urgența/criza generata de virusul Covid-19, respectiv extinderea epidemiei de coronavirus și impactul care produce deja…

- Cele 2.101 de firme specializate de salubrizare, deszapezire si deratizare din Romania vor inregistra in acest an afaceri de peste patru miliarde de lei, dublu fata de rezultatele din urma cu zece ani, releva o analiza de specialitate, publicata joi. Conform cercetarii Frames, afacerile din acest sector,…