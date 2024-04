Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul unui elicopter de mici dimensiuni a aterizat miercuri, 3 aprilie 2024, intr-o benzinarie din Curtea de Argeș, pentru a alimenta. Zeci de persoane au facut poze, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. Un elicopter Robinson 44, inmatriculat in Statele Unite, a aterizat intr-o…

- Fiecare nativ din zodia are propriul drum. Cu toate acestea, destinul poate fi influențat de un eveniment astrologic. Zodia nefericita a lunii aprilie trece printr-o perioada tensionata, printr-o cumpana a vieții. Luna aprilie vine cu multe fenomene astrologice importante.Zodia nefericita a lunii aprilie…

- Autoritațile din Romania n-au platit inca in 2024 ajutoarele financiare pentru persoanele din Ucraina refugiate in țara noastra dupa invadarea țarii de catre Rusia, au declarat pentru Libertatea surse din domeniu. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a confirmat situația intr-un raspuns…

- Președintele Klaus Iohannis este singurul care poate sa intoarca Legea Ciolacu-Ciuca care-i scapa de pușcarie pe evazioniști. Problema este ca unele prevederi nu au logica, exista multe contradicții, iar la o simpla simpla eroare de completare a declarațiilor fiscale antreprenorii vor fi considerați…

- Nativul care se confrunta cu probleme amoroase este reprezentat de o zodie de aer. Gemenii sunt cei care intampina cele mai multe neplaceri pe parcursul lunii martie, mai ales cand vine vorba de iubire. Acești nativi iubesc patimaș, iar uneori se uita pe ei inșiși in acest proces.Zodia nefericita a…

- In calitate de administrator public, am facut nenumarate solicitari privind modul de lucru de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Populației din Campia Turzii, unde in acest moment oamenii sunt chemați lunea dimineața la ora 8.30, pentru a li se inmana un bilet de ordine, iar majoritatea…

- Federația Rusa intenționeaza sa ocupe complet regiunile Donețk și Lugansk și o parte din regiunea Harkov pana la raul Oskil, pana in martie 2024”, a explicat Centrul Ucrainean pentru Strategii de Aparare. Se observa ca termenul „pana in martie” nu a fost ales intamplator, deoarece in martie vor avea…

- Loviturile aeriene de vineri seara impotriva a peste 80 de ținte pro-iraniene din Irak și Siria au fost deocamdata un raspuns relativ limitat la cea mai mare pierdere de vieți omenești inregistrata de armata SUA in ultimii aproape trei ani, se precizeaza intr-o analiza publicata de CNN și semnata de…