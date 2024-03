Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bogat indian este din nou sub vizorul anchetatorilor americani: SUA il cerceteaza pe miliardarul Gautam Adani pentru dare de mita. El are o avere de 100 de miliarde de dolari, noteaza Ziarul Financiar.

- Lanțul de restaurate McDonald's a fost afectat vineri de o defecțiune de sistem care a inchis restaurante și a perturbat comenzile online și prin aplicații in intreaga lume, inclusiv in Statele Unite, Australia, Japonia, Hong Kong și Marea Britanie. In jurul orei 1 a.m. ET (ora 7 ora Romaniei), McDonald's…

- Un studiu recent condus de oameni de stiinta din Australia a constatat ca jocurile video, practicate timp de cel putin trei ore pe zi, pot provoca probleme fizice, inclusiv oboseala ochilor, dureri de maini sau de incheieturi si dureri de spate sau de gat, transmite vineri agentia Xinhua, relateaza…

- Probleme serioase pentru Snap. Reteaua sociala a pierdut miercuri 35% din valoarea de piata dupa ce a raportat rezultate financiare dezamagitoare. Compania nu a tinut pasul cu gigantii din tehnologie, susțin analiștii citați de Ziarul Financiar.Actiunile Snap au scazut cu 35% miercuri dupa rezultatele…

- Trupurile celor trei soldați americani uciși in Iordania intr-un atac cu o drona de fabricație iraniana au ajuns vineri, 2 februarie, in Statele Unite, iar Biden a fost și el prezent. Cei trei soldați in rezerva uciși duminica sunt sergentul William Jerome Rivers, 46 de ani, din Carrollton, Georgia,…

- LeBron James, Stephen Curry si Joel Embiid, trei dintre cele mai mari vedete din NBA, se numara printre cei 41 de jucatori americani preselectionati pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie - 11 august). Lista va fi redusa ulterior la 12 nume, potrivit news.ro.Aceasta lista preliminara…

- China va simplifica solicitarile de viza pentru turiștii din Statele Unite incepand cu 1 ianuarie, reducand documentele necesare, potrivit unui anunț publicat vineri pe site-ul ambasadei chineze din Washington, scrie sambata Reuters.

- Finlanda a semnat luni un acord pentru a-si consolida cooperarea militara cu Statele Unite, la o zi dupa un avertisment al lui Vladimir Putin care anunta o intarire militara rusa ca raspuns la intrarea tarii scandinave in NATO, scrie AFP.