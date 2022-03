Analiză AEI: Bumerangul războiului In anul 2021 prețurile diferitelor forme de energie au crescut, fața de anul 2020, pe intreg mapamondul la un nivel extrem. Acest aspect a fost pus pe seama creșterii cererii la energie. A fost o explicație ușor acceptata și practic a trebuit sa apara un conflict, ca sa realizam impactul acestor creșteri (sursa BP), se arata intr-o analiza facuta de Dumitru Chisalința, președintele Asociației Energia Inteligenta: 318% creșterea prețului la carbune 300% creșterea prețului la energie electrica 95% creșterea prețului la gaze 55% creșterea prețului la petrol 52% creșterea prețului la uraniu Declanșarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

