Analişti: Salvarea de urgenţă a băncii Credit Suisse a zdruncinat încrederea în Elveţia Cele doua camere parlamentare ale Elvetiei au votat pentru respingerea ajutorului de 109 miliarde de franci elvetieni acordat de guvern pentru acordul dintre cele mai mari doua banci ale tarii, dand o palma in fata guvernului. Infrangerea este insa simbolica, deoarece nu poate schimba fuziunea, dar este o lovitura pentru guvern intr-un an electoral si ingreuneaza construirea unui sprijin larg in randul populatiei pentru cea mai mare salvare corporativa din istoria Elvetiei. Folosirea legilor de urgenta, in care actionarii si parlamentarii nu au niciun cuvant de spus, va afecta, de asemenea, situatia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a ridicat oficial, luni, starea de urgenta nationala legata de COVID-19, instituita de trei ani in tara care a platit oficial cel mai grav tribut pandemiei, cu peste un milion de morti.

- Linia de salvare de 250 de miliarde de franci elvetieni, pusa la dispozitia Credit Suisse si UBS de catre guvernul Elvetiei, le-ar putea costa peste 10 miliarde de franci (10,95 miliarde dolari), sub forma de dobanzi, daca va fi folosita integral, potrivit datelor oficiale, citate de Reuters. Credit…

- Credit Suisse va plati o rata a dobanzii egala cu rata de politica monetara a Bancii Nationale Elvetiene, de 1,5%, plus 0,5 puncte procentuale pentru accesul la schema de asistenta pentru lichiditati de urgenta (ELA), a anuntat joi banca centrala. Facilitatea presupune ca imprumuturile sa fie acoperite…

- Ford Ranger este cel mai bine vandut pick-up din Europa. Anul trecut, modelul american a avut o cota de piața record, de 44.9%, și o creștere anuala a cotei de 18%. ȘASIU REPROIECTAT ȘI AMORTIZOARE BILSTEIN DE INALTA PERFORMANȚA Pentru a menține ridicat interesul clienților pentru modelul Ranger, mai…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) spera sa-si coboare anul acesta nivelul alertei maxime cu privire la covid-19 si estimeaza ca epidemia este pe punctul de a mai reprezenta doar o amenintare asemanatoare gripei de sezon, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Cred ca vom ajunge intr-un punct in care…

- Zambetul ei este luminos, vesel, uneori caraghios și mereu molipsitor. Dar imaginile nu pot sa surprinda complet starea ei de spirit pozitiva și optimista. La doar 21 de ani, Claire Bridges are o maturitate care ii uimește atat pe cei care o indragesc, cat și pe doctorii care au trebuit sa o opereze…

- Conform datelor furnizate de Institutul Național de Sanatate Publica, in a doua saptamana a lunii ianuarie au fost inregistrate, in Romania, 140.000 cazuri de infectii respiratorii și gripa. Azi romanii sunt mai relaxați: 60% nu dețin stocuri de medicamente de acasa Studiul in domeniul farmaceutic…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anuntat ca pandemia de COVID-19 continua sa reprezinte o urgența sanitara globala. Sursa articolului: OMS: COVID-19 continua sa constituie o urgența de sanatate publica și cea mai inalta forma de alerta Credit autor: Realitatea De Mures. Source