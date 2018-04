Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea economica s-ar putea tempera in acest an la 4,4%, fata de 6,9% anul trecut, si la 3,6% in 2019, pe masura ce Ministerul Finantelor, condus de Eugen Teodorovici, ar putea aplica o politica fiscala mai restrictiva, incercand sa mentina sub control deficitul bugetar prin taierea investitiilor…

- Guvernul ar urma sa faca noi modificari la codurile fiscal și de procedura fiscala pentru firme și sa ia masuri de descurajare a „nemuncii”, inclusiv la nivelul unor ajutoare sociale, a declarat, miercuri, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

- Guvernul a decis soarta romanilor care au contracte de drepturi de autor. Chiar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a facut anuntul in direct la Antena 3. Ministrul a anuntat cine trebuie sa completeze Declarația unica, dar și ce se va intampla cu cei care sunt cu drepturi de autor.Citeste…

- Guvernul va adopta, joi, ordonanta de urgenta care rezolva problema concediilor medicale, inclusiv cele maternale. Ordonanța ar urma sa fie adoptata in conditiile in care persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii mai mari din cauza ultimelor modificari legislative.…

- Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul sedintei Consiliului Economic si Social (CES).Citește și: Mihai…

- Profesorii ameninta cu proteste. Au fost trimise memorii Guvernului Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a trimis premierului, ministrilor Educatiei, Finantelor si Muncii memorii prin care atrage atentia asupra problemelor din educatie, in special asupra salarizarii, amenintand cu proteste.…

- Semnale in sensul unor restructurari veneau in urma cu ceva timp de la actualul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici. El spunea ca 20% din cei care lucreaza in administrația publica ar sta degeaba. Acum susține ca va continua o analiza pentru a vedea daca este posibil sa se faca restructurari sau…

- Controversatul formular 600 nu este ceva nou, doar ca Guvernul a omis sa comunice si românilor modificarile facute la el, spune fostul ministru al Finantelor, Ioana Petrescu. În plus, oficialul sustine ca actualii guvernanti ar trebui ca pe lânga acel proiect de amânare,…