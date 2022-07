Stiri pe aceeasi tema

- Confruntata cu pierderi umane grele in razboiul din Ucraina, Rusia ar lua in considerare opțiuni neconvenționale pentru recrutarea celor care doresc sa lupte pe front, inclusiv in penitenciarele rusești. „Lipsa de personal a Forțelor Armate ale Federației Ruse poate obliga Ministerul Apararii al Federației…

- Distrugerea suveranitații Ucrainei și schimbarea regimului raman in continuare principalele obiective ale lui Vladimir Putin, susțin analiștii militari de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISR) din Ucraina. Principalele concluzii ale analiștilor Institutului, conform publicației Ukrainska Pravda:…

- Armata ucraineana obținut recent unele succese prin contraatacuri in regiunea Herson, inclusiv prin caștigarea unui punct de sprijin pe malul estic al raului Inhuleț, afirma ministerul britanic al apararii in evaluarea de miercuri dimineața. Ce spun serviciile secrete militare britanice: Rusia continua…

- Un numar tot mai mare de civili sunt acum pregatiți sa se evacueze din regiunea Donețk, controlata de Ucraina, a declarat luni Pavlo Kyrylenko, seful administratiei militare regionale Donetk, la televiziunea ucraineana. „Oamenii care nu au incercat și nu au vrut sa plece la inceput, cand era mai sigur,…

- Atacul forțelor ucrainene asupra trupelor rusești de la Severodonețk ar indica o scadere a puterii combative a armatei Moscovei, a transmis Institutul pentru studiul razboiului. Potrivit ultimului raport emis duminica de think tank-ul cu sediul la Washington, forțele ucrainene continua contraatacuri…

- Rusia isi incetineste ofensiva in Ucraina in mod deliberat, pentru a permite evacuarea civililor, a afirmat marti ministrul apararii rus Serghei Soigu, transmite Reuters. ”Sunt declarate incetari ale focului si sunt create coridoare umanitare pentru a scoate oamenii din asezarile incercuite. Desigur,…

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- Soldații ruși care au fugit ar fi lasat in urma documente militare cheie care arata ca Vladimir Putin intenționeaza sa puna mana pe toata Ucraina, a declarat miercuri directorul Biroului de Investigații din Ucraina intr-o declarație pe Telegram . Forțele de aparare ucrainene au descoperit documentele…