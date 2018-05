Analist: Evolutia economica a Romaniei din trimestrul I este cea mai slaba din 2015

Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei a avut in primul trimestru al acestui an o crestere de 4%, aceasta fiind cea mai slaba evolutie din al treilea trimestru al anului 2015 pana acum, a declarat, miercuri, Adrian Radulescu, director de analiza macroeconomica la Banca Transilvania (BT), in cadrul conferintei "Banca viitorului".…

- Economia Romaniei a avut in primul trimestru al acestui an o crestere de 4%, aceasta fiind cea mai slaba evolutie din al treilea trimestru al anului 2015 pana acum, a declarat, miercuri, Adrian Radulescu,...

- Premierul Viorica Dancila l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis ca a descris o situatie apocaliptica referitor la economia Romaniei, desi Institutul National de Statistica a transmis chiar ieri ca, in martie 2018, am avut loc cea mai mare crestere a puterii de cumparare de dupa 1990. "Desi…

- Economia Turciei va inregistra o crestere solida in 2018 si isi va pastra usile deschise larg in fata investitorilor internationali, a afirmat vineri presedintele Recep Erdogan. "Am vesti proaste pentru cei care incearca sa foloseasca cursul de schimb ca o sperietoare pentru cetateni. Turcia…

- Economia Turciei a inregistrat o crestere de 7,4% in 2017, o evolutie spectaculoasa dupa avansul de 3,2% inregistrat in 2016, arata cifrele oficiale publicate joi de Institutul National de Statistica (TurkStat). "Un succes considerabil", a declarat ministrul turc al Economiei, Nihat Zeybekci,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Romania a importat, in 2017, o cantitate de titei de 7,75 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 285.900 tep (3,8%) mai mare fata de cea importata in aceeasi in 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 3,42 milioane tep,…