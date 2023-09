Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 8 Septembrie 2023, Ansamblul folcloric ldquo;Romancuta", coordonat de maestrul coregraf Constantin Olteanu si insotit de solistul vocal Catalin Campanu, au acceptat cu bucurie invitatia Primariei si Consiliului local al comunei Vorona, judetul Botosani, de a participa la Hramul Manastirii…

- In corpul unui copil de numai 3 anișori se duc, secunda de secunda, batalii nesfarșite. Nici parinții nu iși explica puterea de care da dovada fetița lor, de mai bine de un an de zile. ,,Sincer nu știm de unde are puterea, rezistența de a trece prin toate. Dupa prima ședința de chimioterapie a avut…

- Rona Hartner a fost diagnosticata recent cu cancer la plamani și metastaze pe creier. Artista a povestit cum și-a anunțat fiica despre boala de care sufera, dar și ce recomandare dureroasa i-a facut medicul.Rona Hartner trece printr-o perioada extrem de grea din cauza problemelor medicale cu care se…

- Vineri, a fost o seara magica pe malul lacului Snagov, unde Aurelian Temișan & Vlad Popescu Group au oferit un spectacol de neuitat, cu ocazia inaugurarii oficiale a Promenadei Ciofliceni. Au fost momente unice, marcate de eleganța și interpretari de neuitat ale unor artiști indragiți. Desfașurat intr-un…

- Joi, 27 iulie 2023, in ziua praznuirii Sfantului Mare Mucenic și Tamaduitor Pantelimon, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din incinta Spitalului Județean de Urgența Alba. Chiriarhul nostru, inconjurat de un…

- Presedintele Volodimir Zelenski, intors dintr-un mini-turneu care l-a dus in Bulgaria, Cehia, Slovacia si Turcia, s-a dus sambata seara la Liov, unde, la implinirea a 500 de zile de la declansarea razboiului rus de agresiune, a luat parte la o slujba de rugaciune pentru Ucraina, informeaza un comunicat…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a transmis omologului sau spaniol Pedro Sanchez ca Romania conteaza pe Spania pentru a intruni unanimitatea necesara aderarii la Schengen, potrivit unei scrisori consultate de G4Media.”Un punct cheie care necesita atenția viitoarei președinții spaniole a Consiliului UE este…

- Un copil de 7 ani a fost spitalizat in stare grava, dupa ce a cazut in gol de la etajul patru al unui bloc de locuit dintr-un oraș din raionul Edineț. Potrivit Poliției, medicii lupta pentru a-i salva viața minorului.