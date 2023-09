ANAF vinde un teren al Elenei Udrea, evaluat la 2 milioane de euro

ANAF a scos la vanzare un teren de 5.000 de metri patrati, din Bucuresti, apartinand fostului ministru Elena Udrea. Terenul este situat in zona lacului Straulesti, similar cu cateva loturi mai mici de teren pe care ANAF incercat in mai multe randuri sa le vanda, prima tentativa fiind in octombrie 2022. Lotul de 5.000 de metri patrati scos acum la vanzare este evaluat la aproape 2 milioane de euro (9 milioane de lei, inclusiv TVA), suma care ar fi suficienta pentru a acoperi prejudiciul care ar trebui recuperat de la fostul politician, potrivit unor calcule ale ANAF consultate de Profit.ro. Nu…