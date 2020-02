Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de vicepresedinti ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va fi redus de la 4 la 3, iar directia Antifrauda va fi reorganizata, prin trecerea acesteia in subordinea Directiei generale de inspectie fiscala, potrivit unui proiect de Ordonanta publicat de Ministerul Finantelor.…

- Fostul vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Virgil Pirvulescu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca intentioneaza sa candideze la functia de primar al Ramnicului. Pirvulescu a precizat ca deocamdata nu doreste sa candideze din partea vreunei formatiuni politice,…

- Potrivit Directiei Nationale Anticoruptie, procurorii de la Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului Serban Pop, la data faptei vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), pentru luare de mita. In rechizitoriu, procurrorii…

