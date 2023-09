ANAF: Peste un miliard de lei obținut din criptomonede în România ANAF a constatat, in urma controalelor efectuate in ultimii doi ani și jumatate, venituri totale de peste 1 miliard de lei, obținute din criptomonede, de aproximativ 200 de persoane fizice și firme din Romania. Sumele gasite de Antifrauda nu reprezinta totalitatea veniturilor din tranzacții cu criptomonede. 357 milioane de lei, adica peste o treime din aceste venituri, nu fusesera declarate de contribuabilii respectivi, total sau parțial, conform datelor DGAF . Astfel, veniturile declarate la ANAF de catre contribuabili din astfel de operațiuni sunt de cateva miliarde de lei, precizeaza profit.ro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

