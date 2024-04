Stiri pe aceeasi tema

- Masurile luate de PSD pentru plafonarea prețurilor la alimentele de baza contrazic zvonurile aruncate la TV de diverși „specialiști” cu privire la o posibila penurie generalizata la aceste produse. Aceștia motivau faptul ca, in goana lor dupa profituri, comercianții urmand sa nu le mai puna la vanzare.La…

- Rata somajului in luna ianuarie 2024 a fost, in forma ajustata sezonier, de 5,7%, in crestere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna decembrie 2023, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica. Rata somajului la barbati a fost cu 1,3 puncte procentuale mai mare…

- Pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale a fost lansat recent, in dezbatere publica, un proiect de act normativ care prevede introducerea unor noi ocupatii in codul COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania), conform site-ului Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS). Proiect…

- Anunțul vine in condițiile in care premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca majorarea depinde exclusiv de execuția bugetara. Cu alte cuvinte, coaliția trebuie sa vada mai intai daca are bani la buget pentru majorarea salariului minim. *salariul mediu net in noiembrie 2023: 4.765 de leivaloarea coșului…

- Salvati Copiii Romania va extinde programul de combatere a mortalitatii infantile pe doua paliere majore: accesul la servicii medicale in timpul sarcinii pentru gravidele din comunitati vulnerabile si cele minore si dotarea urgenta cu aparatura medicala a maternitatilor si sectiilor de neonatologie…

- PSD susține, intr-o declarație facuta pe Facebook, ca minciuna saptamanii se refera la o pretinsa scumpire a alimentelor de baza mai mult decat a aratat INS. PSD a dezmințit afirmația conform careia prețurile la alimentele de baza au crescut cu 17,8% fața de ianuarie 2023. „Datele oficiale ale Institutului…

- Bulgaria si Romania au inregistrat in 2022 cel mai scazut nivel din UE al preturilor pentru bunurile de consum si serviciile din componenta consumului final al gospodariilor populatiei, fiind cu 41% mai mic decat media UE, urmate de Polonia (39% sub media UE), arata datele publicate vineri de Institutul…

- In 2023, serviciul social licențiat Telefonul Varstnicului, singura linie telefonica naționala gratuita dedicata seniorilor, operata de Fundația Regala Margareta a Romaniei, a inregistrat 11.991 de convorbiri telefonice cu varstnici și aparținatori din toata țara, care au beneficiat de informare, consiliere…