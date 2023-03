ANAF își arată colții: Vor fi controale mai multe! Se vor înmulți și executările silite Lucian Ovidiu Heiuș, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala, a anunțat care va fi strategia instituției pe care o conduce. Ministerul Finanțelor Publice și-a propus sa respecte termenul dat de Comisia Europeana și sa transpuna directiva privind impozitul minim global la 31 decembrie 2023, aceasta urmand sa se aplice nu numai grupurilor multinaționale, dar și celor naționale care se incadreaza in condiții. Astfel, pana la sfarșitul verii, proiectul ar putea fi pus in dezbatere publica, care va fi urmata de dezbaterea parlamentara și transpunerea de la 31 decembrie. Totodata, Agenția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

