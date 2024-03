Digitalizarea, un pretext pentru ANAF! Controalele au devenit tot mai agresive Controalele fiscale realizate de ANAF au devenit mai raspandite și mai variate, cuprinzand atat verificari documentare dupa proceduri sumare, cat și inspecții fiscale. In ultima perioada, frecvența controalelor fiscale a crescut semnificativ. Chiar daca domeniile principale de interes raman in linii mari aceleași ca in anii anteriori, abordarile agresive ale ANAF sunt din ce in ce mai inovatoare și complexe, avand consecințe adiționale pentru contribuabili. Aceste aspecte au fost discutate in detaliu in cadrul Conferinței anuale de Taxe PwC Romania, unde specialiștii noștri au prezentat cele mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

