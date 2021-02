Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a inceput de o saptamana sa execute silit operatorii din HoReCa pentru neplata taxelor si impozitelor, desi acest sector a fost inchis in urma restrictiilor autoritatilor, a declarat, luni, presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc…

- Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc FPTR Mohammad Murad, a declarat, luni, la intalnirea pe care liderii patronatelor din HoReCa au avut o cu ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala ANAF a inceput de o…

- In lipsa voucherelor turistice pentru anul curent, multi romani vor alege sa faca turism in strainatate in 2021, a declarat, luni, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile, la finalul intrevederii pe care liderii patronatelor din HoReCa au avut-o cu ministrul Economiei,…

- Secretarul de stat care se va ocupa de reforma companiilor din subordinea Ministerului, Antreprenoriatului si Turismului este Simona Fatu, a anuntat luni, ministrul de resort, Claudiu Nasui, pe pagina sa de Facebook. "Una dintre prioritatile acestui Guvern este reforma companiilor de stat. Prea mult…

- NET (Rețeaua pentru Sectorul Privat European in Turism) solicita factorilor de decizie din statele membre UE sa asigure testari fiabile, accesibile și eficiente pentru a inlocui cerințele de carantina și alte restricții la libera circulație a persoanelor Activitatea agențiilor de turism din Romania…

- Ministrul Economiei: ”Companiile de stat trebuie reformate masiv. Plafonarea salariilor din institutiile asa-zis autofinantate este un criteriu de bun simt” Companiile de stat trebuie reformate masiv si trebuie pusi in functii doar acei oameni cu care sa se faca reforma, a declarat ministrul…

- Vicepremier va fi Dan Barna. Va fi sustinut Catalin Drula la Ministerul Transporturilor, Claudiu Nasui la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stelian Ion la Ministerul Justitiei, Cristian Ghinea la Ministerul Investitiilor si