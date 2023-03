ANAF exceptează o categorie de persoane juridice de la obligația de a depune declarație de mențiuni la sistemul de impunere ANAF excepteaza o categorie de persoane juridice de la obligația de a depune declarație de mențiuni la sistemul de impunere Persoanele juridice romane, care in anul 2022 au fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor și care indeplinesc condițiile pentru aplicarea acestui sistem și in 2023, NU au obligația de a depune declarație de mențiuni pentru a comunica menținerea acestui sistem de impunere. Informația a fost transmisa vineri redacției Alba24 de catre biroul de presa […] Citește ANAF excepteaza o categorie de persoane juridice de la obligația de a depune declarație de mențiuni… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

