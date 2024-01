Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod portocaliu de viscol, incepand de vineri, 22 decembrie a.c., de la ora 18.00, pana duminica, 24 decembrie a.c., la ora 10.00, pentru zona montana inalta – judetele Valcea, Gorj, Mehedinti, dar și Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava,…

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 2 decembrie, ora 12:00 - 3 decembrie, ora 3:00, vantul va avea intensificari in Banat si in Crisana, cu viteze in general de 55 - 65 km/h. In Carpatii Occidentali si Meridionali, iar seara si noaptea si in Carpatii Orientali vor fi…

- Peste 2.000 de microintreprinderi și firme mici și mijlocii din cele șase județe ale regiunii centru vor putea obține granturi de pana la 200.000 euro pentru digitalizarea activitații. Este vorba de județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, iar inscrierile se pot face incepand cu 15…

- Patru traficanți de droguri au fost reținutți pentru 30 de zile, suspectați ca vindeau stupefiante inclusiv elevilor de liceu. Aceștia le livrau drogurile personal, la petrecerile liceenilor. Dupa reținerea pentru 24 de ore a urmat decizia judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului…

- Mai mult de jumatate din țara este vizata de o avertizare cod galben de intensificari ale vantului, incepand de joi, de la ora 22.00 și pana sambata, la ora 3.00, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Vizate de atenționarea cod galben de vant sunt județele sau zone din Satu Mare, Maramureș,…

- Companiile au continuat sa iși extinda echipele in acest an, insa ritmul majorarilor salariale de anul trecut nu a mai fost replicat, arata o analiza a portalului cu locuri de munca eJobs. Angajatorii pun la bataie cele mai mari salarii in București-Ilfov, Timiș și Cluj, arata o analiza realizata pe…

- Consiliul Judetean Constanta, prin Muzeul de Arta Populara Constanta, organizeaza expozitia temporara "Cojocaritul mestesug si arta", ce aduce in prim plan piese reprezentative ale colectiei de cojoace si pieptare din patrimoniul Muzeului de Arta Populara Constanta. Lucrate in ateliere rurale sau urbane,…

- Meteorologii au emis, miercuri, mai multe avertizari imediate cod galben de vant puternic pentru diferite zone din 16 judete. Rafalele de vant vor atinge chiar si 100 de kilometri la ora.Potrivit meteorologilor, in judetele Alba, Covasna, Brasov, Mures, Harghita și Sibiu se vor semnala, pana la ora…