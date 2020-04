Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la infiintarea Serviciului Roman de Informații (SRI). Șeful statului spune ca anticipare excelenta a Serviciului...

- Ziarul Unirea SRI se implica in lupta impotriva COVID-19. Klaus Iohannis: ”Rolul serviciului in contextul pandemiei de coronavirus este esential” Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la infiintarea Serviciului Roman de Informatii, in care…

- Autoritatile pot opri site-urile care difuzeaza informatii false cu privire la COVID-19 sau la masurile de protectie si prevenire si pot totodata bloca accesul utilizatorilor la astfel de informatii, conform masurilor cu aplicabilitate directa asociate decretului de instituire a starii de urgenta semmnat…

- Un ofițer al Serviciului Roman de Informații a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit unui comunicat al instituției. Numarul pacienților infectați a ajuns miercuri seara la 47, dupa ce au fost confirmate doua noi cazuri. DSP și Direcția medicala a SRI au desfașurat o ancheta epidemiologica…

- Marți, 25 februarie, incepand cu ora 14.00, va avea loc audierea reprezentanților Serviciului Roman de Informații cu privire la coronavirus, potrivit unui comunicat al Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului…

- Comisia parlamentara de control al activitatii SRI vrea date despre COVID19 Foto: Arhiva. Comisia parlamentara de control al activitatii Serviciului Român de Informatii a solicitat acestei institutii un raport scris referitor la datele pe care le detine privind noul coronavirus. Marian…

- S-a creat un mit nou. Conform caruia Klaus Iohannis, transformat in mare jucator, caștiga pe orice teren. Și da de pereți cu „ciuma roșie”. Acum va trebui sa treaca un examen. Care incepe chiar azi. PSD ii poate da peste cap planurile. Daca respinge faimoasa ordonanța de urgența vizand anticpatele.…

- Ceremonie importanta la Constanta Prima nava de patrulare construita de romani a fost livrata catre cumparator Fortele Navale Pakistaneze. Ceremonia a fost organizata la Terminalul de Pasageri din Portul Constanta.La eveniment au participat viceamiralul Muhammad Fayyaz Gillani, de la Fortele Navale…