Discuție intre fostul șef-adjunct al Serviciului Roman de Informații (SRI), Florian Coldea, și jurnalista Anca Alexandrescu, in aeroport, de fața cu alți romani. Dialogul a fost filmat. Despre fostul șef din cadrul SRI se aflase recent ca a fost la Untold, in Dubai. Mai nou, la intoarcerea in țara, Coldea s-a nimerit sa se intalneasca, […] The post DEZVALUIRI. Cu cine a fost Florian Coldea la Dubai Untold/Intalnire-ȘOC pe aeroport, la imbarcare! – VIDEO first appeared on Ziarul National .