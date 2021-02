Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu se va casatori a treia oara! Barbatul care i-a cucedrit inima este nimeni altul decat Gabi Badalau, partenerul sau de viața alaturi de care a legat o relație nu de foarte mult timp!

- Laurette are toate motivele sa fie fericita. S-a aflat acum ca a fost ceruta in casatorie de catre iubitul pe care l-a ținut ascuns, in ultimele 4 luni. Cu toate ca mulți și-ar pune semne de intrebare, dupa o relație atat de scurta, ea crede ca iubirea lor este suficient de puternica pentru o casnicie,…

- Fundașul dreapta Romario Benzar (28 de ani) vrea sa revina la echipa naționala. Fotbalistul imprumutat de la Lecce și-a propus și accederea in play-off cu Viitorul. Romario Benzar, fundaș cu 202 meciuri in Liga 1, nu a reușit sa se impuna in Italia. Cumparat in 2019 de Lecce, in schimbul sumei de 2…

- Carmen Șerban este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, insa atunci cand vine vorba despre viața sentimentala e foarte discreta. Vedeta a vorbit la Antena Stars despre relația pe care o are de 4 ani cu partenerul sau, dar a marturisit ca nu-și dorește sa se casatoreasca!

- Carmen de la Salciua are planuri mari pentru 2021! Nici bine nu am intrat in noul an, ca frumoasa cantareața a dat de ințeles ca este pregatita deja de o noua relație. Barbați, ciuliți urechile, deoarece artista a dezvaluit ce-și dorește de la viitorul iubit! Marturisirile surprinzatoare ale vedetei!

- Retrasa din sport in 2014, Sandra Izbașa ramane in atenția fanilor, care vor tot timpul sa știe ce se mai intampla in viața ei. Recent, fosta gimnasta și-a surprins fanii cu o veste importanta. Frumoasa blonda și-a gasit fericirea in brațele unui barbat celebru. Multipla campioana olimpica a fost ceruta…

- Andreea Marin nu dezvaluie des lucruri din intimitatea sa cand vine vorba despre singura sa fiica, dar nici cand e vorba despre relația pe care o are. Cu toate ca e o fire discreta, Zana a surprins pe toata lumea cu detalii despre adolescența Violetei și dorințele sale de la 13 ani. Ce dorințe are […]…

- Igor Dodon susține ca iși dorește foarte mult sa traiasca intr-o țara in care oamenii sa decida acasa viitorul lor. Candidatul la funcția de președinte al țarii a declarat, intr-o ediție speciala la Prime Moldova, ca mesajul sau adresat diasporei a fost unul care corespunde realitații. Dodon crede ca…