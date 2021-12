Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Popescu, vicecampioana olimpica la Tokyo, a castigat medalia de argint la Cupa Mondiala de spada de la Dubai, sambata, dupa ce a fost invinsa in finala de estoniana Kristina Lehis, cu 15 14.Scrimera Lehis si a luat astfel revansa dupa esecul din semifinalele JO 2020, obtinand a treia sa victorie…

- Sportivul roman Vladut Simionescu a castigat medalia de argint la turneul de judo Grand Slam de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), duminica, la cat. +100 kg, dupa ce a fost invins in finala de mongolul Tsetsentsengel Odkhuu. Simionescu a trecut in optimi de sauditul Saud Manaie, in sferturi l-a invins…

- Romanca Ana Maria Popescu a fost desemnata cea mai buna spadasina a lumii in sezonul 2020 2021.Sportiva Ana Maria Popescu, medaliata cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo in aceasta vara, a fost desemnata cea mai buna spadasina a lumii, sambata, 27 noiembrie, de catre Federatia Internationala de…

- Naționala de rugby a Romaniei intalnește sambata, 13 noiembrie, in ultima partida a ediției 2021 a Rugby Europe Championship, reprezentativa Țarilor de Jos. Meciul, care are loc pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, de la ora 17:30 (in direct pe TVR 1), face parte din campania de calificare…

- La inceputul acestei luni, Federația Romana de Scrima a dat startul Superligii „Flanco" in Campionatul Național pe Echipe Seniori. Intre 1 și 7 noiembrie, planșa din Sala „Ana Pascu" din București a fost gazda meciurilor care au decis echipele campioane din scrima romaneasca la sabie, floreta și spada,…

- Monte-Carlo a gazduit ediția 2021 a „Tennis Europe Junior Masters” U14 și U16, turneu care aduna la start pe cei mai buni opt jucatori și opt jucatoare din Europa la cele doua categorii de varsta, informeaza Federatia Romana de Tenis. Romania a fost reprezentata in turneul U14 al fetelor de Eva Maria…

- Andreea Dinca, sportiva legitimata la CSA Steaua București, este caștigatoarea Cupei Romaniei la floreta, in concursul feminin rezervat cadetelor, informeaza Federatia Romana de Scrima. Andreea a invins-o in finala pe coechipiera sa Paula Radu, cu 15-9. Medaliile de bronz au fost caștigate de Miti Ingrid…

- Noi evolutii deosebite, la gimnastica ritmica si lupte, pentru sportivele de la CS Victoria Cumpana. CSM Ploiesti, in colaborare cu Federatia Romana de Gimnastica Ritmica, a organizat la Ploiesti Campionatul National de gimnastica ritmica rezervat junioarelor 3 si 2, intrecere la care o evolutie deosebita…