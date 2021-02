Stiri pe aceeasi tema

- Actrita franceza Nathalie Delon, cunoscuta in special pentru rolul din ''Le Samourai'', de Jean-Pierre Melville, pelicula in care a jucat alaturi de sotul sau din vremea aceea, Alain Delon, a decedat joi la Paris, la varsta de 79 de ani, a precizat pentru AFP fiul acesteia, Anthony Delon, potrivit…

- Dupa desparțirea de iubitul ei, Ana-Maria Mocanu a demonstrat in repetate randuri ca a lasat trecutul in urma, insa nu ezita sa-i „dea peste nas” prin postari cu subințeles de cate ori are ocazia. Fosta asistenta TV a transmis un mesaj subtil pe rețelele de socialiare.

- Ana-Maria Mocanu se confrunta cu probleme grave de sanatate! Fosta asistenta TV a marturisit pe rețelele de socializare ca are de-a face cu dureri crunte, care nu ii mai dau pace. Vedeta le-a spus fanilor tot adevarul.

- Ana Maria Mocanu a simțit profund eșecul pe plan amoros de-a lungul anilor. Celebra fosta asistenta pacatoasa a fost umilita de fostul partener, iar acum vine sa-și spuna povestea. Ce s-a intamplat in relația cu barbatul alaturi de care chiar credea ca-și va gasi liniștea? Ana Maria Mocanu, despre umilințele…

- Gata cu zvonurile și cu speculațiile! Ana-Maria Mocanu a pus piciorul in prag și a dat carțile pe fața! Focoasa șatena a incheiat definitiv orice relație cu Rareș, fostul iubit! De ce s-au desparțit cei doi? Fosta asistenta TV s-a destainuit fanilor de pe rețelele de socializare!

- Renumita femeie de afaceri Nora Seroussi, cea care a adus pe culmile succesului brandul romanesc Seroussi, va fi protagonista unui film tip reality show. Cu experiența ei in lumea modei, gastronomiei și a cinematografiei, Nora s-a hotarat sa imparta cu publicul din intreaga lume trairile ei. Femeile,…