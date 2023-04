Stiri pe aceeasi tema

- Romania conduce cu 2-1 in intalnirea de Billie Jean King Cup cu Slovenia, de la Koper, dupa ce, in primul meci de sambata, Ana Bogdan a fost invinsa de Tamara Zidansek. Zidansek s-a impus cu 3-6, 7-6 (4), 7-5, in trei ore si sapte minute. Meciul va fi urmat de o alta partida de simplu: Kaja Juvan –…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei conduce Slovenia cu 2-0, dupa ce Jaqueline Cristian a invins-o pe Tamara Zidansek cu scorul de 6-1, 4-6, 6-3, vineri, la Koper, in calificarile pentru turneul final al competitiei Billie Jean King Cup.

- Romania conduce cu 2-0 Slovenia, dupa primele doua meciuri ale intalnirii de Billie Jean King Cup de la Koper, din calificarile pentru turneul final al competitiei. In primul meci, Ana Bogdan, locul 58 WTA, a invins-o pe Kaja Juvan, numarul 121 mondial, scor 3-6, 6-3, 6-4, in doua ore si jumatate. In…

- Romania conduce Slovenia cu 2-0 dupa prima zi a barajului pentru calificarea la turneul final Billie Jean King Cup. „Tricolorele” sunt la o victorie de calificarea in premiera in aceasta faza, iar reacțiile au fost la superlativ. Ana Bogdan (30 de ani, 58 WTA) a invins-o pe Kaja Juvan (22 de ani, 121…

- Dupa ce mai devreme Ana Bogdan a trecut de Kaja Juvan (3-6, 6-3, 6-4), Jaqueline Cristian a adus a doua victorie a Romaniei in duelul cu Slovenia la Billie Jean King Cup (fosta FedCup). Aceasta a invins-o pe Tamara Zidansek in doua seturi, scor 6-1, 4-6, 6-3.

- Echipa feminina de tenis a Romaniei intalnește in acest weekend, la Koper, reprezentativa Sloveniei, in calificarile pentru turneul final al turneului Billie Jean King Cup. Conform tragerii la sorți, in primul meci de vineri, la simplu, Ana Bogdan o va infrunta pe Kaja Juvan, noteaza Mediafax.Romania,…

- ​Jaqueline Cristian a reușit o revenire de senzație in fața danezei Clara Tauson (126 WTA) și a obținut calificarea in sferturile turneului ITf W60 de la Trnava (Slovacia). Sportiva din Romania s-a impus cu scorul de 6-7, 7-5, 6-0, la capatul unui joc antrenant, in care a salvat nu mai putin de sapte…