- Presedintele rus Vladimir Putin a adus vineri un omagiu, cu prilejul Zilei Internationale a Femeii, femeilor-soldat care lupta in Ucraina si celor care sustin atacul Moscovei impotriva statului vecin, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Putin a promulgat, de asemenea, cu prilejul zilei de 8 martie,…

- Imagini indraznețe cu Alexandra Stan pe terenul de fotbal. Cantareața a realizat o ședința foto pentru lansarea primei sale melodii din 2024. „Baieții”, fiindca așa se numește noua piesa muzicala, a ridicat-o pe artista in ochii urmașilor lui Adam. „Semeni cu o zeita”. Foto Alexandra Stan a dat startul…

- Raluka a facut noi dezvaluiri despre iubitul ei, care e mai mare cu 20 de ani decat ea. Cantareața și partenerul au trecut la alt nivel al relației, s-au mutat deja impreuna, iar acum ea face primele dezvaluiri despre posibilitatea de a deveni mama. La inceputul anului trecut, artista in varsta de 34…

- Karmen Simionescu a avut parte de numeroase momente fericite in viața sa, dar unul dintre ele a fost cel mai important și are legatura cu rolul de mama. Cantareața a povestit cateva detalii pe rețelele de socializare pentru fanii sai.

- Ana Baniciu le-a aratat fanilor ei de pe rețelele de socializare cum o rasfața soacra sa. Cantareața are o legatura speciala cu mama lui Edy Kovacs. Iata ce i-a pregatit mama soțului ei recent, pentru ca artista a vizitat-o!

- Ana Baniciu este insarcinata! Artista a facut marele anunț in mediul online, unde a publicat și primele imagini cu burtica de gravida. In plus, tanara a reușit sa ascunda sarcina mai bine de patru luni.