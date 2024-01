Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR ar trebui sa inaugureze in 2024 cel puțin 160 de kilometri de Autostrada și Drum Expres, potrivit termenelor din contracte și ar putea depași 200 de kilometri daca UMB termina inainte de termen cele doua loturi ale Autostrazii Moldovei Buzau-Focșani (67 km.), așa cum au promis oficialii din Transporturi.

- Deschiderea lotului Chețani – Campia Turzii de pe Autostrada A3 – Transilvania, inaugurare estimata pentru decembrie 2023, va permite circulația pe autostrada completa de la Targu Mureș (jud. Mureș) pana la Holdea (jud. Hunedoara) pe o lungime de 232,2 de kilometri, cu 10 kilometri in plus fața de lungimea…

- CNAIR anunța ca sambata, laa opra 12, va fi deschisa circulația pe inca un tronson al primului drum expres din Romania, Craiova - Pitești. Lucrarile pe cei 31,75 km ai tronsonului 3 (Valea Mare – Colonești) sunt finalizate cu șase luni mai devreme fața de

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a facut public obiectivul sau pentru anul 2024, vizand finalizarea a 250 de kilometri de autostrada și drum expres in cadrul proiectelor de infrastructura rutiera din Romania. „Ma bucur ca bugetul Ministerului Transporturilor a fost aprobat de Comisii și ca…

- Umbrarescu este constructorul roman cu cei mai mulți kilometri de autostrada și drumuri expres contractați. Romania are momentan 1008 kilometri de autostrada și drum expres in exploatare, alți 834 km contractați și inca 95 km in licitație lucrari. 53% din lungimea contractata a rețelei și 45% din suma…

- O noua autostrada este pe cale sa fie inaugurata, iar autoritațile din domeniul transporturilor fac ultimele testari, iluminatul fiind la control. Autoritațile din Romania sunt la cateva ore distanța de inaugurarea primului tronson dintr-o autostrada noua. Irinel Scrioșteanu, secretat de stat in Ministerul…

- Un lot nou de 15 kilometri de autostrada va fi inaugurat pana la sfarșitul anului: Șoferii vor putea circula neintrerupt pe autostrada, intre Cluj-Napoca si Targu Mures Un lot nou de 15 kilometri de autostrada va fi inaugurat pana la sfarșitul anului 2023, iar șoferii vor putea circula neintrerupt pe…

- Primii kilometri ai Autostrazii Bucurestiului A0 se vor deschide peste aproximativ doua saptamani, cu opt luni mai devreme, dar cu acces interzis pentru camioane pe timpul zilei! Astfel, la sfarsitul lunii, pe A0 se da in trafic un lot de 10 kilometri intre DN 1 Bucuresti-Ploiesti si Autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti,…