Amnesty International se retrage din Hong Kong

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia nonguvernamentala Amnesty International a anuntat luni ca isi inchide birourile din Hong Kong, apreciind ca este „imposibil” sa lucrezi acolo liber, din cauza presiunii pe care o genereaza legea asupra securitatii nationale, impusa anul trecut de Beijing, relateaza Reuters.

- Miercuri intra în vigoare noua lege chineza privind securitatea datelor, China înasprind astfel supravegherea uriașului sector tehnologic al țarii, scrie AFP, citat de trtworld.com. Noua lege are prevederi stricte cu privire la stocarea datelor privind sutele de milioane de utilizatori.…

- Organizatia de aparare a drepturilor omului Amnesty International a facut apel joi la Qatar, tara care va gazdui Campionatul Mondial de Fotbal in 2022, sa ancheteze moartea lucratorilor imigranti, vorbind despre o serie de decese inexplicabile. Emiratul este cu regularitate condamnat de organizatii…

- Vicepreședintele SUA a acuzat miercuri China ca a intimidat țarile din Asia de Sud-Est. Este al doilea atac al Kamalei Harris asupra Beijingului in timpul vizitei sale in Asia, menite sa contracareze influența chineza in regiunea Indo-Pacific. In aceeași zi, Ministerul de Externe al Chinei a acuzat…

- Frontul Drepturilor Civile si Umane, miscarea care a initiat amplele manifestatii pro-democratie din 2019 din Hong Hong, s-a autodizolvat, duminica, invocand intensificarea represiunii regimului comunist de la Beijing.