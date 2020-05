Stiri pe aceeasi tema

- Moscova si Ankara au ajuns la un acord asupra detaliilor armistitiului incheiat saptamana trecuta de Rusia cu Turcia cu privire la provincia Idleb, in nord-vestul Siriei, a anuntat joi ministrul turc al Apararii Hulusi Akar, relateaza Reuters potrivit news.ro.Acest acord a fost obtinut in…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad s-a declarat ''multumit'' de acordul dintre Rusia si Turcia privind incetarea focului la Idleb, in nord-vestul Siriei, a declarat vineri presedintia siriana, relateaza AFP. In cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau rus Vladimir…

- Ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a acuzat marti Siria si Rusia ca probabil comit crime de razboi in cadrul ofensivei lor an nord-vestul Siriei si a anuntat ca Parisul le va documenta, relateaza Reuters, potrivit Agerpres."Ofensiva guvernului sirian este facuta posibila de sprijinul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan efectueaza joi o vizita in Rusia, pentru a discuta cu Vladimir Putin despre escaladarea tensiunilor in nord-vestul Siriei, unde Ankara poarta o ofenisva impotriva regimului lui Bashar al-Assad, sustinut de Moscova, relateaza AFP.

- Treizeci si trei de soldati turci au fost ucisi si 32 raniti, joi seara, intr-un atac aerian al fortelor guvernamentale siriene in regiunea Idlib, in urma caruia Rusia a anuntat vineri ca trimite doua nave de razboi, iar Grecia ca isi consolideaza paza la granitele cu Turcia, scrie news.ro.Rusia,…

- Rusia, aliatul-cheie al Siriei si al presedintelui Bashar al-Assad, a spus ca trupele turce operau alaturi de luptatorii jihadisti cand au fost atacate de fortele siriene si a negat ca propriile forte aviatice au fost implicate in luptele din zona Behun, relateaza BBC. Fortele guvernamentale, sustinute…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a afirmat joi ca atacurile fara discernamant asupra civililor din provincia Idlib, din nord-vestul Siriei, reprezinta "crime de razboi" pentru care cei responsabili trebuie trasi la raspundere, transmite dpa. Guvernul sirian si aliatul sau Rusia "au obligatia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a inasprit miercuri si mai mult tonul impotriva Siriei, amenintand ca armata turca va ataca - inclusiv aerian - forte guvernamentale siriene, oriunde s-ar afla, in cazul in care este ucis din nou vreun militar turc in provincia siriana Idleb, relateaza Reuters,…