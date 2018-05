Stiri pe aceeasi tema

- Va invitam intr-o calatorie in trecut, intr-o lume din vremuri de care noi am scapat nu demult. In 2018, acolo, gasim viața pe cartela. Zahar, ulei, paine, oua, carne și multe altele primite cu rația de fiecare cetațean. Se întâmplă asta în prezent, în Cuba, țara înfrățită…

- Emmanuel Macron, Angela Merkel si Theresa May au discutat telefonic despre masurile pe care UE ar trebui sa le adopte pentru a proteja statele membre in cazul in care SUA impun taxe punitive."Au convenit ca Statele Unite nu ar trebui sa impuna masuri comerciale impotriva Uniunii Europene,…

- "In numele Comisiei nationale de candidaturi, am responsabilitatea si onoarea de a va propune ca presedinte al Consiliului de Stat si de ministri al Republicii Cuba pe tovarasul Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez", a declarat in fata Adunarii presedinta acestei comisii, Gisela Duarte.Numirea…

- Tentativa de asasinare a fostului spion rus Serghei Skripal pe teritoriul britanic a generat un val de sanctiuni: 14 tari membre ale Uniunii Europene, dar si Statele Unite, Ucraina si Romania au decis sa expulzeze diplomati rusi, in semn de solidaritate cu Marea Britanie.

- Felul in care Uniunea Europeana si Marea Britanie negociaza Brexit-ul arata bine pentru Romania, a anuntat, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis, care nu a dat prea multe detalii nici despre politica pe care Romania si-o asuma fata de Moscova, in contextul otravirii fostului spion rus in Marea…

- Comisia Europeana a declarat, miercuri, la o intalnire cu firme de top din domeniul digital ca alegerea preferata de Uniunea Europeana este o reforma a impozitarii profiturilor, mai degraba decat o impozitare a veniturilor, o mișcare salutata de marile companii online americane, potrivit Reuters . Uniunea…

- Prim-ministrul Pavel Filip efectueaza, în perioada 16-18 februarie a.c., o vizita de lucru în Bavaria, Republica Federala Germana, unde va participa la Conferința pe probleme de securitate de la Munchen. Printre subiectele discutate la conferinta se numara rolul Uniunii…

- Statele Unite sunt ingrijorate de consolidarea legaturilor in domeniul apararii dintre tarile Uniunii Europene, considerand ca acest lucru risca sa submineze Alianta Nord-Atlantica care se confrunta cu o Rusie tot mai activa, se afirma intr-o analiza a publicatiei Financial Times.