In perioada 4-7 aprilie, naționala U16 a Romaniei va efectua un stagiu de pregatire la Centrul Național de Fotbal Buftea, care se va incheia cu un meci amical cu echipa Petrolul Ploiești U17. Tricolorii nascuți in 2005, pregatiți de Victor Ene, se vor reuni in data de 4 aprilie, iar meciul amical este programat pe 7 aprilie, la Buftea. Mihnea Radulescu, adversar cu colegii! In efectivul echipei Naționale Under 16 se regasește și un jucator al Petrolului, mijlocașul Mihnea Radulescu. De asemenea, județul nostru mai da alți doi convocați, aparatorul Rareș Ilie – Petrosport, dar și Stancovici, ploieștean…