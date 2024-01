Amestecul puternic care te scapă de petele neplăcute din baie. Produsele costă sub 10 lei Dupa cum bine știm, baia este incaperea din casa in care se acumuleaza cel mai mult murdarie și germeni, așa ca trebuie acordata o atenție deosebita curațarii și dezinfectarii acesteia. Dar, nu trebuie sa va impacientați, deoarece va propunem amestecul puternic care te scapa de petele neplacute din baie, dar nu oricum, ci impreuna cu […] The post Amestecul puternic care te scapa de petele neplacute din baie. Produsele costa sub 10 lei appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curațenia in bucatarie, in special indepartarea grasimii de pe aragaz, este o provocare pentru mulți. Dar, exista soluții simple și naturale care pot transforma aceasta sarcina dificila intr-una ușoara și sigura. Specialiști in curațenie au dezvaluit o serie de sfaturi și trucuri pentru a curața eficient…

- Cine nu și-ar dori o casa primitoare, cu un miros placut mereu? Mai ales acum, in preajma sarbatorilor, este esențial sa asiguram o aroma placuta in locuința noastra. Și cum mirosurile neplacute vin, de cele mai multe ori, din baie, pe aceasta incapere trebuie sa ne concentram. Afla ca exista un parfum…

- Meteorologii ANM au emis avertizari cod portocaliu și galben pentru ninsori și viscol puternic, acoperind aproape toate județele țarii. Aceste avertizari vizeaza perioada imediat urmatoare, aducand condiții meteorologice dificile și probleme de circulație. Afla zonele in care cetațenii trebuie sa fie…

- In mijlocul sezonului rece, pasionații de plante de apartament aduc o raza de prospețime in locuințele lor, iar ingrijirea corespunzatoare devine esențiala pentru sanatatea plantelor. Ce ne facem, insa, daca suntem plecați de acasa pentru mai multe zile? Astazi iți dezvaluim un truc care te va scapa…

- Tot ce trebuie sa știi despre cel mai eficient produs, care te scapa de șoarecii din casa. Este un ingredient cunoscut, pe care orice gospodina il are in camara și care costa doar 4 lei. Cu doar cateva utilizari, vei reuși sa alungi daunatorii din locuința. Iata cel mai tare truc al momentului. Produsul…

- Deși pot parea inofensive, adevarul este ca omizile pot fi invazive și pot distruge foarte ușor gradinile sau culturile. Din acest motiv, este important sa știi cum sa previi și sa elimini o infestare cu omizi. Iata amestecul eficient care sigur va da rezultate remarcabile. Cu ce sa stropești pomii…

- Sa produci alimente bio este o dovada de responsabilitate și de curaj, este de parere Mihaela Bilic. Medicul nutriționist a explicat care este realitatea din spatele acestui concept și de ce probabilitatea ca toți oamenii sa poata consuma produse naturale nu este neaparat veridica. Ce sunt alimentele…

- Cu sezonul rece in creștere, peste 70% dintre romani se confrunta cu o preocupare majora – costurile incalzirii in aceasta iarna. Cat va costa incalzirea in iarna 2023-2024? Tendința este una alarmanta, deoarece facturile la utilitați au cunoscut o creștere semnificativa in ultimul an, cu un impact…