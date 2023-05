Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a opta runda, penultima din cadrul competitiei de sah Superbet Chess Classic Romania 2023, s-a incheiat, duminica, cu o victorie si patru remize. In acest moment, jucatorul american Fabiano Caruana se afla in topul clasamentului, cu 5 puncte. Tot duminica, romanul Richad Rapport a remizat cu…

- Marii Maeștri ai șahului internațional, prezenți la București pentru competiția Superbet Chess Classic Romania 2023, au deschis sambata, 6 mai a.c., prima runda de confruntari a etapei de la București. Printre cei 10 jucatori se afla și Bogdan Deac (locul 38 mondial, a primit un wild-card pentru aceasta…

- Richard Rapport (27 de ani), numarul 13 mondial, si Bogdan Deac (21 de ani), locul 38, vor reprezenta Romania la turneul Superbet Chess Classic Romania 2023 (6-15 mai), din cadrul Grand Chess Tour, competitie care reuneste cei mai buni sahisti ai momentului, transmite Agerpres.

- Multiplul campion mondial Garry Kasparov a deschis, vineri, la Bucuresti turneul Superbet Chess Classic Romania 2023 (6-15 mai), din cadrul Grand Chess Tour, competitie care reuneste cei mai buni sahisti ai momentului

- Superbet Chess Classic Romania, prima din cele cinci etape ale circuitului Grand Chess Tour 2023 (etape care au loc in Europa și in Statele Unite ale Americii), va avea loc la București, in perioada 5-15 mai 2023. Turneul se va disputa la Grand Hotel Bucharest. ...

- Superbet Chess Classic Romania, prima din cele cinci etape ale circuitului Grand Chess Tour 2023 (etape care au loc in Europa și in Statele Unite ale Americii), va avea loc la București, in perioada 5-15 mai 2023. Turneul de șah, fondat de Garry Kasparov in urma cu 15 ani, reunește anual cei mai buni…

- Dupa aproape sase ore de joc, Ian Nepomniachtchi si Ding Liren au incheiat remiza meciul de vineri, de la Campionatul Mondial de la Astana. Jocul ar fi putut dura mai putin daca Ian Nepomniachtchi ar fi acceptat remiza dupa cea de-a 50-a mutare, care a pecetluit rezultatul jocului. Insa rusul a preferat…

- Viitorul campion mondial la sah, care va fi decis intre Ding Liren si Ian Nepomniachtchi, va veni incoronat la Bucuresti, in luna mai, pentru a participa la Superbet Chess Classic Romania 2023, prima etapa a circuitului international Grand Chess Tour.FIDE a facut publice primele detalii ale meciului…