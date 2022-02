Stiri pe aceeasi tema

- Josep Borrell, seful diplomatiei europene, spune ca Europa trece prin ”cel mai periculos moment” pentru securitatea sa de la terminarea Razboiului Rece, chiar daca o ”solutie diplomatica” cu Rusia ramane ”posibila”, a declarat acesta luni, la Washington, relateaza AFP. Intrebat despre avertismentele…

- Statele Unite au cerut familiilor angajatilor guvernului american stationati in Belarus sa paraseasca aceasta tara, din cauza tensiunilor cu Rusia in privinta Ucrainei. Departamentul de Stat ii sfatuiește și pe cetațenii sai sa evite deplasarile in Belarus, din cauza “riscului de detentie si prezentei…

- O eventuala agresiune a Rusiei impotriva Ucrainei reprezinta o amenintare la adresa securitatii si economiei mondiale, a avertizat secretarul de stat american Antony Blinken intr-o convorbire telefonica, joi, cu omologul sau chinez Wang Yi, care a invitat partile la calm, potrivit AFP si Reuters,…

- Autoritațile Marii Britanii se tem ca Rusia ar putea sa-și foloseasca resursele naturale ca "arma" și sa reduca livrarile de gaze in Europa ca raspuns la sancțiunile Occidentului impuse din cauza escaladarii din Ucraina, scrie ziarul Times. Moscova neaga categoric planurile atribuite Rusiei de escaladare…

- Direcția Principala de Informații (GUR) din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii a precizat în urma cu câteva ore ca serviciile ruse de informatii pregatesc "provocari" împotriva propriilor militari ruși aflați în regiunea separatista moldoveneasca Transnistria…

- Presedintele Vladimir Putin nu a precizat cum va reactiona Rusia daca cererile sale de garantii de securitate din partea NATO cu privire la extinderea Aliantei spre est nu vor fi îndeplinite, transmite Agerpres, care citeaza DPA. Raspunsul va depinde "de propunerile pe care mi…

- Statele Unite nu iau in calcul trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina in cazul unui atac rus, pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden, la o zi dupa videoconferința cu omologul sau rus, Vladimir Putin. El a vorbit insa despre „consecințe…

- Rusia are peste 92.000 de soldati desfasurati in jurul granitelor Ucrainei si se pregateste pentru un atac pana la sfarsitul lunii ianuarie sau inceputul lunii februarie, a declarat seful agentiei de informatii pentru aparare a Ucrainei pentru Military Times.