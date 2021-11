Americanii pot. SUA vor comanda 2 milioane de comprimate pentru tratarea Covid-19 de la Pfizer „Daca va fi autorizat de FDA vom putea avea repede pilulele (...) Am securizat deja milioane de doze. Aceasta terapie va fi un alt instrument in cutia noastra cu instrumente pentru a proteja oamenii de cele mai rele efecte ale COVID”, a transmis presedintele SUA.Compania Pfizer a anuntat anterior ca se asteapta sa reuseasca transmiterea catre FDA a rezultatelor interimare ale testelor sale clinice pentru noul medicament antiviral inaintea sarbatorii americane Thanksgiving din 25 noiembrie.Marea Britanie a anuntat de asemenea ca si-a asigurat achizitia a 250.000 de doze din acest tratament.La randul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- ,,Ar insemna foarte mult, nu numai pentru Romania. E adevarat ca aici ar trebui sa avem lucruri care sa se intample. Sa avem o testare extinsa, sa am un diagnostic pus rapid astfel incat pacientul sa nu ajunga tarziu la spital.Principiul de funcționare pentru medicație antivirala, indiferent de varianta,…

- Pfizer anunța ca medicamentul sau antiviral pentru tratarea Covid-19 s-a dovedit a fi foarte eficient in prevenirea imbolnavirilor grave in randul persoanelor cu risc care au primit medicamentul la scurt timp dupa ce au avut simptomele. Pastila antivirala este a doua de acest tip care se dovedește a…

- Compania faramceutica americana a anunțat vineri, 5 noiembrie, ca potrivit rezultatelor unui studiu clinic, medicamentul sau, creat pentru tratarea COVID-19, este foarte eficient in prevenirea formelor severe de boala in randul persoanelor din categoriile de risc care au primit pastila imediat ce au…

- Pfizer a declarat ca pilula sa pentru tratarea Covid-19 s-a dovedit a fi foarte eficienta in prevenirea imbolnavirilor grave in randul persoanelor cu risc, informeaza Antena3 . Un studiu al pilulei antivirale experimentale de la Pfizer Inc (PFE.N) pentru COVID-19 a demonstrat ca medicamentul reduce…

- Franta a comandat 50.000 de doze de medicament anti-COVID-19 de la laboratorul american Merck, a anuntat marti ministrul Sanatatii, Olivier Veran, in timp ce autoritatile sanitare europene examineaza acest tratament care ar putea fi crucial in lupta impotriva epidemiei, relateaza AFP. ''50.000…

- Vaccinarea anti-COVID reduce riscul de deces sau de spitalizare cu 90%, arata rezultatele unui studiu realizat in Franța, pe 22 de milioane de oameni de peste 50 de ani, citat de The Guardian . In plus, vaccinarea are o eficiența ridicata și in ceea ce privește protecția in fața tulpinii Delta, cea…

- Novavax a trimis cu prioritate cererile pentru autorizarea vaccinului sau catre autoritatile de reglementare din tarile cu venituri mici si medii, dupa ce a ramas in urma cu autorizarea in SUA si Europa, țari ce si-au vaccinat deja o mare parte din populație, relateaza Reuters, preluat de HotNews.ro…

- Huawei și-a anunțat planul de a investi 100 de milioane de dolari SUA in sprijinul startup-urilor la Summitul inaugural HUAWEI CLOUD Spark Founders Summit, care a avut loc simultan in Singapore și Hong Kong. Huawei a declarat ca investiția se va indrepta spre programul sau Spark in regiunea Asia Pacific,…