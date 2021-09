Stiri pe aceeasi tema

- Un exemplar original rarisim al Constitutiei americane ratificate la 17 septembrie 1787 la Philadelphia va fi scos la licitatie in curand la New York pentru o valoare estimata intre 15 si 20 milioane de dolari, a anuntat vineri casa de licitatie Sotheby's, potrivit AFP. Sotheby's expune pana…

- Opere de Pablo Picasso, Andy Warhol, Mark Rothko, Alberto Giacometti, care au apartinut unui cuplu de miliardari newyorkezi, vor fi in curand vandute la licitatie de Sotheby's pentru o valoare estimata la 600 de milioane de dolari, a anuntat joi casa, scrie AFP, potrivit news.ro. Charles Stewart,…

- Opere de arta semnate de Pablo Picasso, Andy Warhol, Mark Rothko si Alberto Giacometti, care au apartinut unui cuplu divortat de miliardari newyorkezi si au o valoare totala estimata la 600 de milioane de dolari, vor fi scoase in curand la licitatie, au anuntat joi reprezentantii casei Sotheby's,…

- On Holding AG, o firma de incalțaminte susținuta de tenismanul Roger Federer, intenționeaza sa stranga 622 milioane de dolari intr-o oferta publica inițiala(IPO) din New York. IPO va consta din 31,1 milioane de acțiuni vandute intre 18 și 20 de dolari fiecare, a declarat compania din Zurich. Aceasta…

- Un diamant de 101 carate a devenit cea mai scumpa bijuterie achiziționata vreodata cu criptomonede, potrivit casei de licitații Sotheby's, citata de CNN. Piatra prețioasa in forma de para s-a vandut...

- Un exemplar sigilat al legendarului joc video ''Super Mario'' pentru consola Nintendo 64 a fost vandut duminica pentru 1,56 milioane de dolari, o suma record pentru un joc video, potrivit casei de licitatii americane Heritage Auctions, informeaza AFP.

- Casa de licitatii Phillips va scoate la licitatie, la data de 23 iunie, la New York, un peisaj pictat de Winston Churchill, unul dintre marii oameni de stat ai secolului XX, informeaza AFP. Aceasta pictura in ulei, intitulata "The Moat, Breccles", realizata de Churchill in 1921, are o valoare estimata…

