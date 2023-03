Americanii de la General Motors vor inteligență artificială pe mașinile sale ”ChatGPT va fi in toate”, a declarat vicepresedintele GM Scott Miller intr-un interviu de saptamana trecuta. Chatbot-ul ar putea fi folosit pentru a accesa informatii despre modul de utilizare a caracteristicilor vehiculului ,care se gasesc in mod normal intr-un manual al proprietarului, functii de program, cum ar fi un cod de usa de garaj sau pentru a integra programe dintr-un calendar, a spus Miller. ”Aceasta schimbare nu se refera doar la o singura capacitate, cum ar fi evolutia comenzilor vocale, ci inseamna, in schimb, ca clientii se pot astepta ca viitoarele lor vehicule sa fie mult mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

