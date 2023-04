Compania Black Sea Oil and Gas, care deja scoate gaz din Marea Neagra, incearca sa anuleze in instanța taxa de solidaritate. Black Sea Oil & Gas, societate deținuta de americanii de la The Carlyle, impreuna cu partenerii sai, Petro Ventures Resources și Gaz Plus Dacia, au dat in judecata Guvernul Roman, ANAF și Ministerul Finanțelor din cauza taxei de solidaritate de 60% pe profiturile ″excesive″ ale companiilor din industriile de țiței, gaze, carbune și rafinare, impusa la finalul anului trecut de Guvern prin ordonanța de urgența, in aplicarea unui Regulament UE din octombrie. Conform Portal…