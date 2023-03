Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții de la America Express au ajuns in Bogota! Ce veste importanta le-a dat Irina Fodor in ediția de astazi. Ce a anunțat prezentatoarea TV cu privire la prima misiune pe care o vor avea in Columbia.

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, Irina Fodor le va spune celor 6 echipe ramase in competiția America Express: ”Bun venit in Columbia!”. Incepe prima etapa din cea de-a treia destinație de pe Drumul aurului, țara lui El Dorado, taramul unde s-a nascut acest mit.

- O echipa de la America Express - Drumul Aurului a caștigat ultima imunitate din Guatemala. Ce concurenți au primit biletul catre Columbia unde vor fi insoțiți alaturi de Andreea Balan și Andreea Antonescu. Ei au rasuflat ușurați cand au aflat ca au scapat de cursa pentru ultima șansa.

- Irina Fodor a aunțat ce echipa a obținut cea de-a doua imunitate din ultima etapa din Guatemala. Dupa o cursa contracraconometru epuizanta, aceștia sunt concurenții care au asigurate biletele de Columbia.

- In ediția 22 din America Express, de pe 20 februarie 2023, echipele s-au „luptat” cu toate armele pentru caștiga prima imunitate din ultima etapa din Guatemala și, in plus, sa iși asigure biletul spre urmatoarea destinație. Prima imunitate din ultima etapa din Guatemala i-a facut din nou pe concurenți…

- Concurenții au facut tot ce le-a stat in putința pentru a obține prima imunitate din a doua etapa America Express - Drumul Aurului. Cele 9 echipe au trecut prin misiuni dificile pana sa ajunga la Irina Fodor, insa doar doi concurenți se vor bucura de cazare, bani, mancare, transport și puțin timp de…

- Ediția a doua a emisiunii America Express se termina cu o noua victorie a unei echipe, despre care concurenții au fost informați la inceputul competiției din aceasta seara. Așadar, concurenții care vor beneficia de cazare, mașina, bani sau o vacanța a fost anunțata!

- Cele 9 perechi de vedete au „luptat” cu toate armele pentru a caștiga prima imunitate de la America Express - Drumul Aurului. Echipele au trecut prin misiuni dificile pana sa ajunga la Irina Fodor, iar doar doi concurenți se vor bucura de cazare, bani, mancare, transport și vacanța.