- Iulia Albu s-a infuriat tare atunci cand și-a vazut prețioasele camași patate de vopsea, de un grup de școlari care pictau, in ediția de seara trecuta de la America Express. Momentul se pare ca nu a fost deloc lipsit de reacții. Iata ce declarații a facut Iulia Albu, in urma cu puțin timp, in cadrul…

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 25 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 27 noiembrie 2023, Ada și Tony Galeș au trecut prin moment de panica dupa ce le-a fost povestita o situație bizara de gazdele unde au gasit cazare.

- In aceasta seara, de la ora 20:30, careul echipelor de la „America Express” va aduce multa tensiune și cateva surprize. In ediția reality show-ului de luni seara, dupa un joc de amuleta caștigat de Iulia Albu și Mike, echipele au pornit in cursa pentru cea de-a doua imunitate. Intrecerea i-a purtat…

- Ieri seara, la America Express, cuplul Iulia Albu – Mike a triumfat la un joc de amuleta spectaculos, desfașurat la inalțime. Tot in ediția de aseara s-au bucurat de victorie Ada și Tony Galeș – ele au caștigat imunitatea a doua a etapei, care le pune la adapost inaintea cursei pentru ultima șansa,…

- Iulia Albu este cunoscuta pentru aparițiile sale controversate alaturi de gaina ei, iar acum a avut ocazia sa puna in practica abilitațile. Concurenții au ajuns la o ferma de cocoși de lupta, insa vedeta a reușit sa ii surprida pe toți la America Express, sezonul 6 ediția 20 din 18 noiemnrie 2023.

- In ediția 16 a emisiunii America Express sezonul 6, cele 8 echipe au facut rost de primul plic roșu din Ecuador și au pornit in misiune. Pe drum, Alexia Eram nu s-a mai putut stapani și a avut o reacție nervoasa in mașina unui localnic.

- Episodul 14 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 7 noiembrie 2023, a adus multe tensiuni și momente de panica in emisiune. Iulia Albu a fost extrem de speriata dupa ce șoferul mașinii in care se aflau Aris și Alexia Eram a facut un gest imprudent. Criticul de moda a marturisit ca toți…

- Iulia Albu și Mike au avut un parcurs destul de greu la America Express, pe Drumul Soarelui, iar cei doi parteneri de viața povestesc despre toata experiența traita acolo. Criticul de moda și iubitul ei au vorbit despre momentul care i-a „distrus” psihic. Iata ce declarații au facut cei doi!