Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o zi plina de probe extrem de solicitante, concurenții au mers sa iși caute cazare. Tensiunea competiției și-a spus cuvantul, iar unii dintre ei au picat prada emoțiilor, la America Express, sezonul 6 ediția 2 din 22 octombrie 2023.

- In episodul 1 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 21 octombrie 2023, se pare ca echipele au pornit in cautarea primei cazari. Așadar, acest lucru a venit dupa ce stația a sunat pentru prima oara și i-a oprit din drum. Iata cum s-au descurcat.

- In episodul 12 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au vorbit despre regula pe care și-au impus-o inainte de a pleca in cel mai dur reality show din Romania. Cei doi soți au vorbit despre punctele lor forte in competiție.

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in primele 3 saptamani, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și duminica, de

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in primele 3 saptamani, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și duminica, de la ora 21.00, iar de luni pana miercuri, de…

- Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, au facut dezvaluiri uluitoare in episodul 5 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui. Cei doi au povestit despre experiența vieții lor.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda se numara printre echipele care au acceptat provocarea America Express, experiența despre cei doi spun ca nu a fost deloc ușoara, din contra, mai ales atunci cand vine vorba de probe. Chiar și așa, concurenții spun ca relația lor este mult mai puternica in prezent și…