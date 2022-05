Stiri pe aceeasi tema

- Inca un tanar sancționat de polițiștii locali pentru ca a turat motorul BMW-ului in toiul nopții, la Stadionul Dan Paltinișanu. Turarea motoarelor și distracția prin derapaje și franari bruște, de natura sa tulbure liniștea locuitorilor orașului pe timp de noapte au devenit, se pare, distracție de weekend…

- Administrația Fritz a Timișoarei e mai preocupata de cum sa imparta banii de cultura ONG-urilor de rețea, decat sa intrețina parcurile “Orașului florilor.” Strazile sunt murdare. Tinerii liberali au preluat insa inițiativa curațeniei. Duminica, 8 mai, peste 200 de tineri liberali s-au intalnit la Padurea…

- Amenda de 800 lei pentru un tanar de 21 de ani, in zona stadionului Dan Paltinișanu, la Timișoara. El a fost amendat dupa ce a fost prins de polițiștii locali ca facea drifturi, in noaptea de miercuri spre joi.

- Alerta a polițiștilor timișoreni, duminica dimineața, in zona Dambovița din Timișoara. Oamenii legii au fost chemați sa intervina dupa ce persoane necunoscute au spart 16 mașini. Polițiștii de la Secția 3 au fost trimiși la fața locului pentru cercetari. UPDATE. Polițiștii au prins suspectul principal…

- Alerta a polițiștilor timișoreni, duminica dimineața, in zona Dambovița din Timișoara. Oamenii legii au fost chemați sa intervina dupa ce persoane necunoscute au spart 16 mașini. Polițiștii de la Secția 3 au fost trimiși la fața locului pentru cercetari.

- Descindere a politiei in timpul unei piese de teatru, din Timisoara. Piesa „O noapte furunoasa” a fost montata intr-un mic teatru independent, care functioneaza intr-o casa din oras, insa vecinii au confundat replicile actorilor cu un scandal, asa ca au sunat la 112. Agentii s-au lamurit repede ca au…

- Distracția l-a costat scump pe un tanar de 28 de ani din Timișoara. Polițiștii locali, aflați in patrulare in noaptea de vineri spre sambata, in zona Stadionului Dan Paltinișanu, l-au depistat, in jurul orei 02.00, pe acesta, cand la volanul unui Mazda facea derapaje, intoarceri bruște pe loc, accelerari…

- Circ in toata regula, luni, in intersectia de la Punctele Cardinale din Timisoara. Un trecator recalcitrant a atacat din senin un politist local care amenda un sofer. L-a injurat si lovit cu piciorul pe omul legii, iar acesta a folosit sprayul lacrimogen pentru a-l calma. Toata scena a fost filmata…