- Peste 13.600 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei au fost depistate pana in prezent de politisti. Au fost aplicate in acest caz sanctiuni contraventionale in valoare de 17.256.424 de...

- Prefectura Timiș a informat, astazi, prin intermediul unui comunicat de presa, ca ieri, Poliția și Poliția Locala au verificat 2.107 persoane care trebuiau sa stea in izolare sau carantina. In total, oamenii legii au mers in control la 1.220 de locații, fiind identificate doua persoane care nu respectau…

- Politistii covasneni au aplicat amenzi in valoare totala de peste 98.000 de lei persoanelor depistate ca nu au respectat masura restrictionarii circulatiei pentru limitarea extinderii infectiilor cu noul coronavirus, informeaza Prefectura Covasna. Potrivit unui comunicat de presa, postat joi seara pe…

- Sute de locuitori din județul Timiș au fost arși la buzunare, in ultimele 24 de ore, dupa ce au circulat pe strada fara a deține niciun document care sa justifice plecarea de acasa. Astfel, Prefectura Timiș a informat, astazi, prin intermediul unui comunicat de presa, ca polițiștii timișeni au aplicat…

- Peste 1.700 de persoane care nu au respectat masura restrictionarii circulatiei au fost depistate si sanctionate de politistii din intreaga tara, in prima noapte in care au intrat in vigoare prevederile Ordonantei militare nr. 2 din 2020. 188 de sanctiuni s-au aplicat doar in Bucuresti.”In…

