Oamenii de știința exploreaza ideea de a utiliza un medicament oral care conține nanoparticule de aur pentru a trata in viitor boala Parkinson și scleroza multipla. Medicamentul, denumit CNM-Au8, a dat rezultate promițatoare in stimularea metabolismului cerebral in timpul studiilor clinice de faza II.

Deși cercetarile privind siguranța și eficiența acestuia sunt in curs de desfașurare, rezultatele inițiale sunt incurajatoare. CNM-Au8 conține nanoparticule de aur in suspensie care pot traversa bariera hemato-encefalica și pot spori alimentarea cu energie a neuronilor, ceea ce ar putea contribui…